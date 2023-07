Quanto costa una cena al Lìo Ibiza: location, prezzi e menù

Quanto costa una serata e una cena al Lìo Ibiza? Scoprite dove di trova e quanto si spende in media per cenare e assistere agli spettacoli di cabaret.

Lìo Ibiza è un locale unico nel suo genere, che offre un’esperianza unica nel suo genere, tra cabaret, discoteca e ristorante. Si trova sul lungomare di Marina Ibiza e offre una vista spettacolare sul porto turistico e sulla città vecchia, denominata Dalt Vila. È tra i locali di lusso più frequentati di Ibiza, specialmente in estate, durante la quale ogni sera vengono proposti spettacoli di cabaret e musica dal vivo. Al Lìo Ibiza l’intrattenimento incontra il buon cibo, grazie al ristorante che propone una cucina moderna e contemporanea, che spazia dai classici piatti mediterranei, alle specialità orientali come il sushi.

Lìo Ibiza: location e intrattenimento

Lìo Ibiza si presenta come un locale elegante e sofisticato, arredato con cura e stile. Il ristorante dispone di un’ampia sala con tavoli collocati intorno al palco in cui si svolge lo spettacolo. L’ambiente è organizzato in modo tale che chiunque possa godersi tranquillamente lo show durante la cena. Gli spettacoli cambiano ogni anno e coinvolgono artisti internazionali, proponendo temi, musiche, costumi e sceneggiature diverse. A seguito dello spettacolo, il Lìo Ibiza si trasforma in una discoteca, in cui trascorrere la serata fino a notte fonda.

Cena al Lìo Ibiza: quanto si spende?

Lìo Ibiza nasce con l’intento di offrire una proposta diversa e originale a Ibiza, che unisca il piacere della tavola al divertimento del cabaret.

Il menù offre una varietà di piatti classici e fusion per tutti i gusti e le esigenze. Si può scegliere tra antipasti freddi o caldi, insalate, risotti, pasta, carne, pesce o sushi. La selezione dei piatti cambia stagionalmente, seguendo la disponibilità dei prodotti locali e le tendenze culinarie del momento.

Per accompagnare i piatti, si può scegliere tra una carta dei vini con etichette nazionali e internazionali, o una lista di cocktail e drink preparati magistralmente dagli esperti barman. I prezzi di Lìo Ibiza sono indubbiamente elevati, in linea con il livello del locale e degli spettacoli proposti. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 150 euro a persona, e comprende anche l’ingresso alla discoteca dopo lo show. I prezzo dei piatti è piuttosto elevato: si può arrivare a spendere anche 300-500 euro per una cena completa. Data la forte richiesta, soprattutto in alta stagione, si consiglia di prenotare con largo anticipo.