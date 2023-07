Casale del Notaio a Belpasso in provincia di Catania: menù e prezzi

Casale del Notaio è un ristorante che si trova a Belpasso, in provincia di Catania, alle falde dell’Etna. Il ristorante propone una cucina italiana e mediterranea, con una particolare attenzione alla tradizione siciliana e ai prodotti locali. È il luogo ideale in cui organizzare un pranzo o una cena in famiglia o con gli amici, all’insegna della convivialità e del buon cibo. Scopriamo insieme quale menù propone e quanto si spende in media.

Casale del Notaio: la location

Casale del Notaio si presenta come un ristorante elegante e accogliente, ricavato da un vecchio palmento risalente al ‘800, interamente ristrutturato e circondato dal verde. L’arredamento è tradizionale e rustico, con elementi in pietra, legno e ferro battuto, che contribuiscono a rendere l’atmosfera calda e familiare. Il ristorante è anche dotato di un forno a legna, in cui vengono preparate le pizze. La capienza della sala interna e del giardino, rendono il Casale del Notaio una location ideale in cui organizzare eventi speciali, come matrimoni, battesimi, comunioni, compleanni.

Menù e prezzi

Casale del Notaio propone un menù che valorizza la tradizione siciliana e i prodotti locali. Nella preparazione dei piatti vengono utilizzati ingredienti freschi e di stagione, in parte provenienti dal territorio circostante. Tutte le specialità presenti in menù, che spaziano dagli antipasti, ai primi e secondi piatti, fino ai dolci, si contraddistinguono per il loro sapore autentico e mediterraneo.

Tra gli antipasti troviamo il classico tagliere di salumi e formaggi, le bruschette con pomodoro e basilico, ma anche la classica parmigiana e la caponata di melanzane. Chi volesse optare per qualcosa di particolare può ordinare la mela in agrodolce con la cipolla di Tropea.

Il menù prosegue con i primi piatti, come la classica pasta alla norma con sugo di melanzane, ricotta salata e basilico. Sono presenti anche gli spaghetti cacio e pepe, le tagliatelle ai funghi porcini, i ravioli ai cardoncelli e le pappardelle con cannolo scomposto.

Tra i secondi piatti vengono proposti diverse specialità a base di carne, come la tagliata caramellata, il filetto ai ferri e la fiorentina.

Mediamente, ordinando un antipasto, un primo e un secondo con contorni, si spendono tra i 50-60 euro.