Il connubio tra calcio e vino

Il mondo del calcio e quello del vino si intrecciano sempre più spesso, creando opportunità uniche per i fan e i collezionisti. Tra i calciatori che hanno intrapreso questa avventura, Lionel Messi si distingue per la sua passione e il suo impegno nel settore vinicolo. Con una carriera costellata di successi, Messi ha deciso di celebrare i suoi traguardi attraverso due nuove bottiglie di vino in edizione limitata, frutto della collaborazione con l’azienda MM Winemaker.

Le nuove etichette di Messi

Le due nuove bottiglie, un Syrah IGT di Sicilia e un Primitivo IGT della Puglia, sono state presentate sui social dal calciatore stesso. La grafica delle etichette è accattivante e rappresenta un Messi stilizzato, accompagnato dalla scritta “GOAT 10”. Questo termine, che sta per “Greatest Of All Time”, sottolinea il riconoscimento di Messi come uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Il numero 10, simbolo della sua maglia, è un ulteriore richiamo alla sua carriera straordinaria.

Un viaggio nel mondo del vino

La passione di Messi per il vino non è una novità. Già nel 2012, il calciatore argentino aveva lanciato la sua prima linea di vini, la LEO, in collaborazione con Bodegas Bianchi, una cantina di Mendoza. Da allora, ha continuato a esplorare il mondo vinicolo, creando diverse etichette che non solo celebrano il suo successo, ma contribuiscono anche a cause benefiche. La sua ultima collaborazione con MM Winemaker, un’azienda con radici pugliesi e sede in Svizzera, ha portato alla creazione di vini che riflettono l’eccellenza italiana e internazionale.

Acquistare il vino di Messi

Per i fan e i collezionisti, le nuove bottiglie di Messi sono disponibili per l’acquisto online al prezzo di 60,32 euro ciascuna. Con un semplice clic, è possibile aggiungere al proprio repertorio un pezzo unico che celebra non solo il talento calcistico di Messi, ma anche la sua passione per il vino. Le annate 2022 di queste etichette promettono di essere un’aggiunta pregiata per ogni collezionista e amante del vino.