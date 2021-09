Descrizione

Avete a disposizione tanta uva nera da tavola e volete trovare un metodo semplice per utilizzarla? Provate il liquore di uva fragola: un alcolico autunnale dal sapore dolce, aromatico e fruttato, semplicissimo da preparare in casa. Potete conservarlo per lungo tempo e servirlo freddo come digestivo a fine pasto, oppure utilizzarlo per aromatizzare degli ottimi dolci fatti in casa.