Descrizione

In cerca di idee per organizzare una sfiziosa cena greca in compagnia della vostra famiglia? Sorprendete grandi e piccoli portando in tavole delle stuzzicanti frittelline come dessert: i loukoumades, croccanti e cosparsi di sciroppo al miele, sono la scelta giusta per deliziare anche i più golosi! Scoprite subito come prepararle seguendo la ricetta originale greca e non dimenticate di aggiungere al menù altre squisite specialità, come la tradizionale moussaka di agnello e melanzane e i gemistà ripieni di riso.