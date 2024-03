Descrizione

I luvari al sale sono un secondo piatto di mare semplice e genuino, cucinato senza l’aggiunta di grassi e aromatizzato con limone, aglio e prezzemolo. I luvari, conosciuti anche come pagelli fragolini per il loro colore leggermente rosato, sono dei pesci dalle carni molto delicate e ricche di proteine ad alto valore biologico, ottimi da portare in tavola con un contorno di stagione. Scoprite subito come ottenere una cottura perfetta seguendo la nostra ricetta.