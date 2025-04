Il magatello di manzo: un taglio pregiato

Il magatello di manzo, noto anche come girello, è un taglio di carne che proviene dalla parte alta ed esterna della coscia del bovino. Questo taglio è particolarmente apprezzato per la sua magrezza e tenerezza, rendendolo ideale per preparazioni eleganti. La carne, quando cotta correttamente, si presenta rosata e succosa, perfetta per essere servita in occasioni speciali come feste e cene importanti.

Ingredienti e preparazione della marinatura

Per ottenere un magatello di manzo al vino rosso davvero saporito, è fondamentale iniziare con una buona marinatura. Si consiglia di lasciare la carne a marinare per almeno 4 ore in una miscela di vino rosso, erbe aromatiche come rosmarino e alloro, e un pizzico di sale. Questa fase non solo insaporisce la carne, ma la rende anche più tenera. Una volta trascorso il tempo di marinatura, è importante sgocciolare la carne e rosolarla in padella con un filo d’olio caldo, assicurandosi di girarla su tutti i lati senza pungerla, per mantenere i succhi all’interno.

La cottura e la preparazione della salsa

Dopo la rosolatura, il magatello viene trasferito in una teglia con salvia, rosmarino e mele pelate a spicchi. La cottura avviene in forno a 190 °C per circa 35 minuti. Nel frattempo, si può preparare una riduzione di vino rosso, facendo bollire il vino fino a farlo ridurre a circa un terzo del suo volume. Una volta cotta la carne, si rimuove dal sugo e si filtra il fondo di cottura, al quale si aggiunge la riduzione di vino e un mestolo di brodo. Questo composto viene poi fatto bollire e frullato per ottenere una salsa liscia e saporita.

Servire il piatto con un tocco speciale

Per un tocco finale, si consiglia di affettare il magatello in fette sottili e servirlo con la salsa calda. Un’idea originale è quella di guarnire il piatto con una dadolata di mele cotte in forno, che aggiunge un contrasto dolce e aromatico al piatto. Questo magatello di manzo al vino rosso non è solo un secondo piatto, ma un’esperienza culinaria che stupirà i tuoi ospiti e renderà ogni occasione speciale indimenticabile.