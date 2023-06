Descrizione

Il gelo di anguria, anche detto gelo di mellone, è un delizioso dolce al cucchiaio di origine palermitana, che viene preparato in estate con il succo di anguria, zucchero e maizena. Si tratta di un dolce cremoso e fresco, molto simile a un budino, ideale da servire come dessert a fine pasto o gustare a merenda. In questa ricetta vi spieghiamo come prepararlo passo dopo passo con l’aiuto del Bimby.