Descrizione

Volete rasformare il frutto più amato dell’estate in un dessert goloso e originale? Vi sveliamo come preparare con il Bimby il delizioso sorbetto all’anguria, un’alternativa fresca e dissetante al gelato, che vi conquisterà con il suo colore rosato e il suo sapore dolce e fruttato. Questa ricetta è facilissima e veloce, basta avere un Bimby (o in alternativa un frullatore di media potenza) e pochi ingredienti: anguria, zucchero, succo di limone e menta fresca per guarnire. Il sorbetto all’anguria si prepara in pochi minuti e si conserva in freezer fino al momento di servirlo.