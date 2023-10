Quanto costa un matrimonio da Masseria Bonelli: menù e prezzi

Masseria Bonelli è un’incantevole location per eventi che si trova nel cuore della Puglia, a pochi chilometri da Noci. Se sognate di celebrare il vostro matrimonio in una location storica e raffinata, immersa nella natura agreste dell’entroterra barese, Masseria Bonelli potrebbe essere la scelta ideale. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla struttura: dove si trova, quali servizi offre e quali sono i prezzi.

La location

Situata a pochi chilometri da Noci, Masseria Bonelli è una dimora di charme la cui struttura risale al XVI secolo, circondata dagli ulivi millenari caratteristici della murgia meridionale e muretti a secco. È una location elegante e accogliente, che conserva il fascino della tradizione contadina, in cui è possibile organizzare qualsiasi tipologia di evento, non solo matromoni, ma anche battesimi, comunioni, cresime, anniversari, feste di laurea e convegni.

La struttura dispone di diverse sale interne e ambienti esterni, in cui poter organizzare al meglio le nozze dal rito civile al ricevimento, con possibilità di soggiorno per gli sposi. Ogni ambiente si contraddistingue per gli arredi rustici, eleganti e curati, in linea con lo stile dell’intera location.

La capienza delle sole varia da 12 persone (Sala Camino) a 350 persone (Sala Trullo). Durante la bella stagione è possibile organizzare il ricevimento di nozze nell’ala esterna, che può ospitare complessivamente 400 persone.

Menù e prezzi

Masseria Bonelli si occupa dell’intera organizzazione dell’evento, banchetto compreso. La tenuta comprende un’ala ristorante, in cui vengono preparati i piatti inclusi nel menù concordato. Di base, la Masseria propone un menù in linea con la tradizione pugliese, con piatti che vengono rivisitati dallo chef per adeguarsi ai gusti degli sposi alle eventuali esigenze degli ospiti.

La cucina, insieme alla location suggestiva, è indubbiamente uno dei punti di forza di Masseria Bonelli. I piatti vengono preparati con ingredienti freschi e genuini, in parte provenienti dall’orto della masseria o acquistati da produttori locali.

Ecco un menù di esempio, per farvi un’idea dei piatti proposti:

tagliere di salumi tipici e formaggi di produzione propria, serviti con miele pugliese e confettura di cipolla rossa di Tropea fatta in casa;

puccia con polpo arrosto con la sua maionese;

tartare di pesce azzurro con zucchine marinate con aceto di mele;

fritto misto di calamari e verdure;

tiella di riso, patate e cozze;

crema di fave e cicoria con crostini;

parmigiana di melanzane al basilico;

guancia di vitello brasata con friggitelli e pomodorini.

Il costo per un menù di nozze è di circa 150 euro per ogni invitato.