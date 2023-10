Marmellata preparata con Fruttapec: quanto dura?

Quanto tempo dura la marmellata preparata in casa con Fruttapec? Scoprite le tempistiche e alcuni accorgimenti per prolungarne la durata.

Se nella vostra dispensa o in frigo non manca mai un vasetto di marmellata, sicuramente vi sarà balenata almeno una volta l’idea di provare a prepararla in casa. Trasformare la frutta fresca in marmellate e confetture è il metodo più semplice per poterla conservare a lungo e riuscire così a goderne tutto l’anno. Dedicarsi alla preparazione di conserve è sempre una fonte di soddisfazione, ma è importante non improvvisarsi: rispettare le dosi e seguire con attenzione tutti i passaggi che prevedono la cottura, la sterilizzazione dei vasetti e la pastorizzazione, è fondamentale per scongiurare la formazione di muffe e batteri come il botulino.

Pectina: perché è importante?

Uno degli ostacoli più temuti da chi non ama trascorrere troppo tempo ai fornelli è indubbiamente la cottura. Per addensarsi e gelificare, la frutta necessita di una lunga cottura con lo zucchero a fuoco basso, che può protrarsi fino a 40 minuti. Se non avete così tanto tempo a disposizione, non desistete: fortunatamente è possibile ricorrere ad alcuni semplici trucchetti per far sì che la marmellata si addensi rapidamente. Il metodo più diffuso consiste nell’utilizzare dei gelificanti a base di pectina, una sostanza contenuta nelle mele e nelle albicocche. L’addensante più diffuso in commercio è Fruttapec: si trova in diversi formati e consente di ottenere delle deliziose confetture in tutta facilità. Quanto dura la marmellata preparata con Fruttapec? Scopriamolo insieme!

Quanto dura la marmellata preparata con Fruttapec?

La marmellata preparata con Fruttapec ha una durata del tutto simile a quella delle confetture preparate in modo tradizionale, senza l’aggiunta di pectina. L’aggiunta di questo additivo alimentare non prolunga il tempo di conservazione, ma è utile esclusivamente a ridurre il tempo di cottura fino a 3 minuti. Questo non solo consente di ottenere delle confetture in pochissimo tempo, ma anche di preservare il gusto e il colore della frutta fresca.

La durata della marmellata preparata con Fruttapec e conservata nei vasetti in vetro sterilizzati, lasciati raffreddare capovolti, è di 6 mesi. Per far sì che la confettura duri fino a 1 anno, consigliamo di pastorizzare i vasetti, facendoli bollire per almeno 20 minuti e lasciandoli raffreddare nell’acqua.