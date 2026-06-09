Merate Chef 2026: i piatti finalisti e le frazioni coinvolte

Le prelibatezze di Merate Chef hanno deliziato i partecipanti durante le tappe di Brugarolo e Cassina, con due piatti che si sono distinti e che si sfideranno in finale

Merate Chef, l’evento culinario organizzato dalla Pro Loco di Merate, ha visto due appuntamenti intensi nelle frazioni di Brugarolo e Cassina il 6 e 7 giugno 2026. Questi eventi hanno radunato appassionati di cucina e curiosi, offrendo un’assaggio delle tradizioni gastronomiche locali.

La manifestazione, che si concluderà con una grande finale il 25 luglio in centro a Merate, ha visto la partecipazione di circa 200 persone a Brugarolo e 190 a Cassina. I volontari si sono impegnati per preparare piatti che riflettessero la ricchezza culinaria del territorio, con risultati che hanno entusiasmato i presenti.

Brugarolo: la pasta con le sarde in finale

Sabato 6 giugno, a Brugaroloil piatto che ha conquistato il palato dei partecipanti è stata la pasta con le sarde. Questo piatto tradizionale, preparato con cura dai volontari, ha saputo unire sapori intensi e tecniche raffinate, guadagnandosi un posto nella fase finale di Merate Chef.

L’evento si è svolto nell’area feste della frazione, dove i partecipanti hanno potuto gustare non solo la pasta con le sarde, ma anche altri piatti preparati con ingredienti locali. Un sentito ringraziamento è andato ai volontari che hanno lavorato instancabilmente per garantire un’esperienza culinaria indimenticabile.

Cassina: le busiate ai frutti di mare trionfano

Domenica 7 giugno, la tappa di Cassina ha visto trionfare le busiate ai frutti di mare. Questo piatto, con la sua combinazione di pasta artigianale e mare, ha saputo conquistare i commensali, che hanno apprezzato la freschezza e la qualità degli ingredienti utilizzati.

L’evento ha attirato 190 persone, che hanno potuto gustare una varietà di piatti preparati con passione dai volontari. Le busiate ai frutti di mare, con il loro sapore unico, si sono distinte tra le proposte, guadagnandosi un posto nella finale di luglio.

La finale di Merate Chef

I due piatti finalisti, la pasta con le sarde di Brugarolo e le busiate ai frutti di mare di Cassina, si sfideranno il 25 luglio in centro a Merate. Questo appuntamento finale sarà l’occasione per celebrare le eccellenze culinarie del territorio e per decretare il vincitore di Merate Chef 2026.

La manifestazione, ideata dalla Pro Locoha raccolto un’ottantina di adesioni e ha visto la partecipazione di appassionati di cucina da tutta la zona. Gli spazi dell’oratorio di Sartirana hanno ospitato i commensali, che hanno potuto gustare anche altri piatti come il risotto al pesce di lago e il risotto alla barbabietola.

Il risotto alla barbabietola, in particolare, ha riscosso un grande successo, aggiudicandosi il maggior numero di preferenze e guadagnandosi un posto nella finale. Questo piatto, con il suo colore vivace e il suo sapore unico, ha saputo conquistare i palati dei partecipanti, dimostrando ancora una volta la ricchezza gastronomica del territorio.