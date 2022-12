Come conservare al meglio lo strudel fatto in casa: i metodi e le tecniche di conservazione più efficaci per farlo durare a lungo.

Lo strudel è un dolce alle mele originario della Turchia, che viene preparato prevalentemente in Trentino-Alto Adige, in Friuli-Venezia Giulia e in Austria. La ricetta tradizionale si prepara con una sottile e croccante sfoglia farcita mele a cubetti, pinoli e uva sultanina, ma esistono tante altre varianti altrettanto deliziose.

Lo strudel è indubbiamente uno dei dolci italiani più amati e consumati durante l’inverno, perfetto per chiudere in bellezza qualsiasi pasto e da consumare a merenda con un tè o un infuso caldo. Se volete prepararlo in anticipo in vista di un’occasione speciale o non sapete come riporre gli avanzi, siete nel posto giusto: vi spieghiamo come conservare lo strudel in modo che rimanga fresco e delizioso come appena fatto.

Come conservare lo strudel?

Se vi avanza una piccola porzione di strudel, potete tranquillamente conservarlo a temperatura ambiente sotto una campana di vetro per torte e consumarlo entro 1 giorno.

Se invece avete in previsione di conservarlo per più tempo, trasferitelo all’interno di un contenitore a chiusura ermetica e riponetelo in frigorifero. Ricordate di consumarlo entro 2-3 giorni: vi basterà scaldarlo in microonde o nuovamente al forno per renderlo gustoso e profumato come appena fatto.

Lo strudel può essere congelato, sia interno che a fette, e dura fino a 2 mesi. Questa opzione è particolarmente valida se desiderate prepararlo in anticipo o conservarlo per consumarne una piccola porzione saltuariamente, magari a colazione o come goloso spuntino pomeridiano.

Vi consigliamo di congelarlo dopo averlo riposto all’interno di un contenitore a chiusura ermetica. Potete lasciarlo scongelare in frigorifero per alcune ore, dopodiché scaldarlo per pochi minuti in forno o al microonde.