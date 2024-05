Mangiare a Como con vista lago: scoprite dove andare per i migliori locali

E’ un sogno mangiare a Como vista lago, infatti, sono molti i ristoranti, trattorie e locali con questo scenario fantastico. Ma dove andare a mangiare allora? Scoprite i 5 ristoranti migliori sul lago di Como.

Dove mangiare a Como vista lago: 5 ristoranti e trattorie

Molti turisti vanno a Como sul lago per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del lago di Como. Dove andare a mangiare a Como con una pazzesca vista sul lago? Scoprite la nostra guida completa ai 5 migliori ristoranti e trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo offrendo la migliore cucina della tradizione lariana.

Trattoria del Porto

Uno dei locali più antichi del Lago di Como è la Trattoria del Porto, gestita da decenni dalla famiglia Zambra. Un ambiente lacustre da cartolina e un menù che si basa quasi esclusivamente sul pesce di lago. La vista offerta dalla terrazza è davvero impagabile in questo rifugio senza tempo che si può raggiungere dal lago in barca o in auto scendendo poi a piedi dalla Lariana e attraversando i vicoli stretti e unici di Careno. Certamente una delle trattorie più accoglienti, tipiche e genuine del Lago di Como.

Crotto Isidoro (Stazzona)

Il Crotto Isidoro è uno storico locale a gestione familiare che soprattutto in estate è piena di turisti alla ricerca dei tipici piatti della tradizione lariana. Dalla polenta, alle grigliate, alla trippa, formaggi, salumi. In un ambiente assolutamente unico, con un spettacolare vista sul lago di Como, qui si assapora il gusto di un vivere tutto italiano, dove cibo, vino, convivialità e panorama offrono agli ospiti un momento indimenticabile.

Darsene di Loppia

Posizione estremamente piacevole, soprattutto durante la bella stagione, quando si può mangiare all’aperto sotto il pergolato, allestito proprio ai margini del porticciolo di Loppia. Ma anche negli accoglienti ambienti interni, potrai godere dei prelibati piatti di terra e di pesce, sia di lago che di mare, in un’atmosfera ricercata e originale.

Osteria Vecchio Molo

A pochi metri da Villa Oleandra, la celebre residenza lariana di George Clooney a Laglio, troverai l’Osteria Vecchio Molo, un ambiente dove gustare tutti i piatti classici del lago di Como. Sia all’aperto, sulla vecchia Regina con vista verso Pognana, sia all’interno dei locali dal sapore tipico, un luogo ricco di storia gastronomica. Il Vecchio Molo è un’osteria dove ritrovare tutti i sapori del Lario, con una vista diretta sul lago.

Una finestra sul lago

La guida ai ristoranti, trattorie e locali che affacciato direttamente sul Lago di Como, non poteva mancare Una finestra sul Lago a Carate Urio. Si tratta di un locale che offre una cucina sfiziosa e raffinata e una buonissima pizza italiana arricchita da una suggestiva vista panoramica. Ispirati dall’antica tradizione culinaria italiana, tutti i piatti vengono preparati con grande attenzione e gusto. Creatività, armonia dei sapori, materie prime di grande qualità sono gli ingredienti di ogni piatto, con prodotti raffinati.