Le migliori esperienze enogastronomiche da offrire

Regalare un’esperienza enogastronomica è una bellissima idea per trascorrere del tempo di qualità in compagnia e per rendere felici le persone. Mangiare bene e assaggiare qualche delizioso vino può rendere una serata ancora più speciale. Scopriamo insieme quali sono le migliori esperienze enogastronomiche da regalare.

Regalare esperienze enogastronomiche: aperitivi, vini e spa

Se state pensando a delle idee regalo originali per stupire una persona, allora potete scegliere di vivere insieme un’esperienza enogastronomica di qualità. Mangiare bene e bere del buon vino può essere un’idea davvero speciale per sorprendere una persona e per trascorrere del tempo di qualità insieme. I piaceri della tavola sono in grado di risvegliare i sensi e di portare il buonumore, per questo le esperienze enogastronomiche potrebbero essere una soluzione davvero speciale per un regalo. Tra i regali più apprezzati dagli amanti della buona cucina e del vino ci sono sicuramente le spa che offrono sia un percorso relax che una degustazione di vini. Esistono vari pacchetti di questo genere, che consentono di scegliere dei percorsi benessere ideali per rilassarsi e recuperare le energie, al termine del quale si potrà partecipare ad una degustazione di vini, solitamente accompagnata da taglieri di formaggi e salumi locali. Un’altra esperienza enogastronomica da non perdere coinvolge moltissime masserie, cantine e vigne, che organizzano eventi speciali per assaggiare i cibi locali e degustare degli ottimi vini, spesso con tanto di musica dal vivo per rendere l’esperienza ancora più magica. Ci sono anche delle zone in Italia, come la Costiera Amalfitana, il Lago di Garda, il Lago di Como e la laguna veneta, in cui ci sono aziende che propongono dei tour in barca con degustazione a bordo, alla scoperta di meravigliose attrazioni e di vini eccellenti tipici del territorio scelto. Si tratta di idee regalo originali che sicuramente renderanno felici.

Esperienze enogastronomiche da regalare: pernottamenti con pic nic e degustazioni

Se avete davvero voglia di staccare la spina per un tempo più duraturo, allora potete scegliere tra idee regalo originali che comprendono pernottamenti con degustazioni, aperitivi e pic nic. Esistono aziende vitivinicole che propongono delle cene speciali e dei pic nic al chiaro di luna, a volte anche in tenda, oppure in casette fatte di legno o con materiali green. Un’esperienza perfetta per coloro che amano immergersi nella natura, sotto un meraviglioso cielo stellato, degustando ottimi vini e assaggiando i migliori cibi del territorio. Un’altra idea originale potrebbe essere un soggiorno presso le tenute toscane che producono vini di alta qualità. Ci sono moltissime tenute che organizzano cene speciali, aperitivi e pic nic nella natura, per far scoprire ai turisti la vita in campagna, tra i vigneti, i frantoi e alla scoperta di cantine sotterranee. Solitamente questi pacchetti comprendono il pernottamento, i pasti e la degustazione di vini locali, con tanto di assaggio di prodotti tipici. Queste idee regalo originali riusciranno sicuramente a sorprendere le persone che amano il buon cibo e il buon vino, ma che sono anche appassionate della vita in mezzo alla natura. Per una pausa rilassante e deliziosa dagli impegni quotidiani.