Quanto si spende per cenare da Old Wild West? Il menù disponibile in Italia, i piatti da assaggiare assolutamente e i prezzi aggiornati al 2023.

Old Wild West è una catena italiana di fast food fondata nel 2002 in Friuli Venezia-Giulia e presente in tutta la Penisola con più di 200 punti vendita. A partire dal 2016 sono stati aperte numerose sedi anche l’estero, in particolare in Svizzera, Francia, Belgio e Australia.

L’Old Wild West propone diverse specialità tipiche della cucina tex-mex, numerosi panini, hamburger di carne e contorni di verdure e riso. Scopriamo insieme qual è il menù aggiornato al 2023, quali piatti sono i piatti iconici e quanto si spende mediamente per una cena in pieno stile western.

Menù

Old Wild West propone nel suo menù un’ampia varietà di piatti che partono dagli antipasti e terminano con i contorni e i dolci (circa 5 euro a dessert). Il cuore del menù è rappresentato indubbiamente dagli hamburger, dalla carne cotta alla griglia e dalle specialità tipiche della cucina messicana. Anche chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana trova diverse proposte in menù, a base di burger vegetali, verdure e salse vegane (prezzo variabile da 9,50 € a 12,50 €)

Antipasti

La sezione antipasti è molto ricca e offre diverse opzioni golose per iniziare il pasto con qualcosa di sfizioso che stuzzichi l’appetito. Il prezzo varia da 3,80 € a 10,80 € per il mix di antipasti da condividere. Tra gli stuzzichini più amati troviamo i classici nuggets e le alette di pollo fritte, gli anelli di cipolla in pastella, i bastoncini di formaggio impanati e le patatine fritte condite con bacon e salsa al formaggio. Chi cerca un’opzione vegetariana può optare per le Green Balls (olive verdi panate farcite con patate e scamorza affumicata), mentre chi ama la cucina messicana non può rinunciare a un assaggio dei Gringos Nachos, conditi con formaggio fuso, pico de gallo e serviti con guacamole, salsa messicana e sour cream.

Hamburger e carne

Chi ama gli hamburger, da Old Wild West trova pane per i suoi denti. Si può optare per i Classic Burgers, preparati con pane, burger di carne di manzo, verdure, formaggio, bacon e salse, oppure propendere per i Special Burgers, decisamente più conditi e sostanziosi, il cui prezzo varia da 10,50 € a 14,50 €. Gli hamburger a base di pollo hanno invece un prezzo variabile da 9,20 € a 10,90 €.

Per quanto riguarda la carne cotta alla griglia, le opzioni meno costose sono quelle a base di carni bianche, come la Tagliata Mackenzie e la Cheyenne Chicken, entrambe preparate con petto di pollo alla griglia. Si spende decisamente di più per le carni rosse: si parte da 16,50 € per una classica Rib-Eye, fino a 20,80 per il Gran Canyon Mix.

Specialità Tex-Mex

I piatti in stile tex-mex sono principalmente a base di tortillas, farcite con petto di pollo, insalata, formaggio e salse, come il Wrap Caesar, oppure con hamburger di manzo e bacon, come il Wrap San Diego. Il menù include anche il classico Chicken Burrito e il Chili Tacos di carne, servito con tortillas e diverse salse messicane. Il prezzo per queste opzioni varia da 9,90 € a 10,80 €.

Insalate e contorni

Le insalate proposte da Old Wild West sono particolarmente condite e variegate, tanto da costituire una portata principale. Si può scegliere tra l’Arizona Salad, la Kentucky Salad e la Beef Salad. Le prime due sono a base di insalata mista e petto di pollo, mentre la terza è una novità in menù e viene preparata con manzo marinato in salsa Chimichurri. Il prezzo varia da 9,20 € a 11,50 €.

Il menù include anche numerosi contorni, tra cui le insalate miste, fagiolini cotti al vapore, patate sia fritte che cotte al forno, riso rosso bollito, verdure al forno e i frijoles: un classico contorno messicano a base di fagioli neri, bacon e cipolla. Il prezzo varia da 3 € a 5 €.