Che ci si trovi a Brescia per diletto o per questioni di affari, un pitstop in città per concedersi un pranzo o una cena diventa quasi un must: ecco una lista di alcuni dei migliori ristoranti da provare.

I migliori ristoranti di Brescia

Antica Osteria La Grotta

Tra le più antiche osterie di Brescia, c’è Antica Osteria La Grotta. La location conserva tutto il fascino e l’atmosfera delle sue antiche radici. Presso il ristorante, hanno pranzato e cenato molte generazioni di bresciani. Al momento, il locale è affidato allo chef Angelo Lonati che, oltre a vantare quattro decenni di esperienza in cucina, propone piatti tipici della tradizione bresciana, lavorati con semplicità e maestria.

L’Oste Sobrio

In pieno centro storico, si trova L’Oste Sobrio. Il ristorante si trova in uno dei vicoli più antichi di Brescia, all’ombra della Torre dell’Orologio. Il locale, molto accogliente, è dotato di due sale con circa 70 coperti e una zona esterna con 40 coperti.

Osteria Al Bianchi

Fondata nel 1881, Osteria Al Bianchi è una delle osterie più antiche di Brescia presso la quale è possibile gustare la cucina tipica bresciana in un ambiente caldo e accogliente. Tra le specialità della casa c’è il bertagnì, baccalà fritto preparato seguendo un’antica ricetta.

Ristorante Caffè Floriam Restaurant

Altro locale storico della città da prendere in considerazione se si cerca un posto caratteristico in cui andare a mangiare è certamente il Ristorante Caffè Floriam Restaurant. Nato come bar, negli anni è stato ristrutturato e ampliato fino a diventare uno dei ristoranti più amati da residenti e turisti. In menù, si trovano piatti della tradizione e proposte innovative.

Trattoria Gasparo

Trattoria Gasparo è un locale tradizionale e informale che si articola su due livelli. Il locale storico conquista i clienti con sapori tipici della cucina bresciana. La sera, inoltre, propone sfiziosi aperitivi mentre il sabato, a partire dalle 11:00, serve anche il brunch.

Aroma

Perfetto per gli amanti delle location più raffinate, il Ristorante Aroma è situato all’interno di un palazzo del XVI secolo. La filosofia del locale consiste nel valorizzare le materie prime usate in cucina, proponendo sapori definiti e poco elaborati. In menù, sono presenti nuovi sapori che si accostano a quelli della tradizione bresciana.

Medea

Nel cuore di Brescia, nelle vicinanze di Piazza Vittoria, c’è Medea. La location, inaugurata nel 2022, è curata e sofisticata. Seguendo il desiderio del titolare Giovanni Cardone, il ristorante ha come obiettivo quello di offrire ai clienti un’alternativa al classico tipo di ristorazione che fonde la qualità culinaria a un’esperienza sensoriale unica.

Ristorante Ambrosia

Nei pressi delle principali piazze del centro storico della città lombarda, situato all’interno del prestigioso Hotel Vittoria, si trova il Ristorante Ambrosia. In un ambiente classico ed elegante, i clienti possono gustare piatti curati e di qualità.

Ristorante Antico Beccaria

Eleganza e raffinatezza sono un tratto caratteristico del Ristorante Antico Beccaria, ubicato nel centro storico di Brescia. L’atmosfera si distingue per i muri in pietra a vista, le luci soffuse e la cura per i dettagli che rendono la sosta presso il locale un’esperienza indimenticabile. Tra le tante proposte in menù, spiccano piatti della tradizione rivisitati in chiave contemporanea e internazionale.

Ristorante La Sosta

Un altro ristorante storico di Brescia è La Sosta, in via San Martino della Battaglia. Il locale è ospitato in una delle più facoltose location della città lombarda ossia il Palazzo dei Conti Martinengo delle Palle. Si tratta di un edificio imponente, maestoso e ricco di suggestioni. La Sosta è un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola e propone piatti tipici locali, nazionali e internazionali. Per ogni pietanza servita, è evidente che vi sia il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione.