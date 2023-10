Quali sono i migliori ristoranti di Torino da provare durante una visita di piacere o di lavoro in città? Rispondere alla domanda è arduo non solo per chi è di passaggio ma anche per chi vive all’ombra della Mole Antonelliana. Il capoluogo piemontese, infatti, offre una vasta gamma di opzioni, spaziando da street food e ristoranti che offrono piatti tipici come il vitello tonnato o i ravioli del plin a ristoranti stellati che garantiscono esperienze culinarie di livello superiore.

Ecco, quindi, una selezione di alcuni dei migliori ristoranti di Torino in cui andare a mangiare.

I migliori ristoranti di Torino: dieci proposte

Azotea

Quando si arriva a Torino, uno dei ristoranti più particolari da visitare almeno una volta è Azotea, in via Maria Vittoria. Lo chef Alexander Robles propone ai clienti la sua interpretazione di fine dining della cucina nikkei, scaturita da una singolare fusione tra la tradizione giapponese e quella peruviana. Il locale, inoltre, è noto per il pairing proposto con signature drink in abbinamento alle pietanze servite.

Scatto

Al civico 156 di Piazza S. Carlo, si trova Scanno, nuovo ristorante fine dining recentemente aperto all’interno di Gallerie d’Italia. Il locale, gestito dai fratelli Christian e Manuel Costardi, è uno dei migliori ristoranti del centro di Torino. Il ricco menù include pietanze come il vitello tonnato o il famoso riso in lattina dei Costardi Bros. I clienti possono anche scegliere uno dei due menù degustazione piuttosto che ordinare à la carte.

Ristorante Carignano

Un’altra novità spuntata all’ombra della Mole e rapidamente diventata punto di riferimento per residenti e turisti di passaggio nel cuore di Torino è il Carignano, al civico 35 di via Carlo Alberto. Il ristorante gourmet fa capo allo chef Davide Scabin che ha scelto di fare il suo grande ritorno al fine dining. Il locale si trova all’interno del Grand Hotel Sitea.

Osteria Antiche Sere

L’Osteria Antiche Sere sorge nel quartiere di Borgo San Paolo, in via Cenischia. La location si contraddistingue per la sua atmosfera accogliente e suggestiva e per la scelta di servire piatti tipici della tradizione. I clienti, infatti, possono gustare i tajarin ossia i famosi tagliolini di pasta all’uovo conditi con ragù di maiale e fegatini di pollo, gli agnolotti con sugo d’arrosto, il brasato con polenta o, ancora, gli gnocchi fatti in casa conditi con ragù di salsiccia suina.

Locanda San Giors

Per gli amanti delle atmosfere vintage, Locanda San Giors è la scelta ideale in quanto non è soltanto uno dei migliori ristoranti di Torino ma anche uno dei più particolari in cui gustare la cucina tradizionale. Tra i cavalli di battaglia del locale c’è il bollito misto, preparato con sette differenti tagli di carne e servito con salse d’accompagnamento tra le quali figura anche il classico bagnetto verde al prezzemolo e la cognà, composta di frutta tipica delle Lanche che viene cotta nel mosto dell’uva. Il ristorante si trova al civico 3/A di Via Borgo Dora.

Le Vitel Etonné

Alcuni dei migliori piatti della tradizione piemontese possono essere gustati a Le Vitel Etonné, al civico 4 di via S. Francesco da Paola. Da oltre due decenni, il locale serve piatti come l’insalata di trippa, le tagliatelle con salsiccia di Bra, il carpione misto o, ancora, l’immancabile vitello tonnato. I clienti possono scegliere di pranzare o cenare nella sala interna della struttura immersi in un’atmosfera rustica oppure nel dehors con i tavoli all’aperto quando c’è bel tempo. Uno dei tratti distintivi del ristorante, inoltre, è la sua scelta di tenere la cucina costantemente aperta dalle ore 12:00 alle ore 23:00.

Ristorante Opera Ingegno e Creatività

Lo chef Stefano Sforza è impegnato a portare avanti il suo progetto di fine dining nella cucina di Opera – Ingegno e Creatività. Il locale, considerato come uno die migliori ristoranti di Torino, offre ai clienti una cucina creativa e divertente che mantiene uno stretto contatto con il territorio e il mondo vegetale. Molto interessante anche la carta dei vini e la sala caratteristica e accogliente. Il ristorante si trova a pochi passi dalla stazione di Porta Susa, in via Sant’Antonio da Padova.

Sestogusto

In lista, non poteva mancare Sestogusto, una delle migliori pizzerie di Torino che si trova al civico 31 di via Giuseppe Mazzini. Il locale è il regno di Massimiliano Prete, uno dei pizzaioli più amati e stimati del capoluogo piemontese. Alla fine del 2022, è stata inaugurata una nuova location dal design più moderno, ubicata in via Stampatori 6.

Scannabue

Se si volge lo sguardo ai Big Gourmand indicati nella Guida Michelin per l’eccelso rapporto qualità-prezzo, non si può non citare Scannabue. Il locale, tra i ristoranti tipici di Torino più interessanti e deliziosi, è ubicato al civico 25/h di Largo Saluzzo. Il menù offre piatti della tradizione e una vasta selezione di vini.

Consorzio

Anche Consorzio è segnalato sulla Guida Micheline come Big Gourmand, entrando di fatto a far parte della lista dei migliori ristoranti di Torino. Aperto al civico 23 di via Monte di Pietà, il locale serve piatti che reinterpretano in chiave moderna le ricette della tradizione piemontese. La struttura dispone di due sale dall’atmosfera semplice e informale. In menù, sono presenti specialità come la carne cruda battuta al coltello, il brasato di fassona, l’agnolotto gobbo, l’uomo croccante, e molto altro ancora.