I migliori street food a Roma: dove si trovano e quali sono

Roma è una delle città più visitate al mondo, per via della cultura e della storia che custodisce: templi antichi, siti archeologici, chiese e monumenti, appartenuti al popolo che hanno posto le basi della società odierna, i Romani.

Tuttavia Roma non è apprezzata solo per questo, più intellettuale e formale: infatti non dimentichiamo che la cucina romana è una delle più apprezzate grazie ai suoi piatti gustosi e sostanziosi. Molti di queste pietanze si possono gustare on the road, mentre si visita la città.

I migliori street food a Roma

Lo street food è qualcosa che ha preso nel tempo sempre più piede: comodo, veloce, economico e gustoso, ecco cosa lo rende così appetibile!

Anche a Roma è molto diffuso, quindi scopriamo cosa e dove mangiare i migliori street food nella Capitale!

Mercato Centrale

Al Mercato centrale potrete trovare tantissimi punti di ristoro che fanno street food, perfetto per essere gustato durante la pausa tra una visita e l’altra.

Chioschi che preparano la pizza romana, i supplì e carbonare dentro a box in cartone: c’è davvero di tutto!

I Fritti de Sora Milvia

Polpette, verdure fritte, mozzarelle in carrozza, supplì croccanti e filanti: questa è una delle migliori friggitorie di tutta Roma, dove la tradizione della cucina romana è un culto. Se volete assaggiare il vero fritto non potete che passare da qui!

Trapizzino

Si tratta di una catena affermata, che ha aperto anche a New York: qui il pezzo forte è sicuramente la pizza bianca alla romana, farcita con sughi sfiziosi e succulenti, come ad esempio quello alla coda alla vaccinara, picchiapò, parmigiana di melanzane e molti altri ancora!

Dar Filettaro a Santa Barbara

Vicino a Campo dei Fiori si trova questo iconico locale, ormai una vera e propria garanzia soprattutto per gli abitanti di Roma: la specialità qui sono i filetti di baccalà fritti, magari accompagnati da una fetta di pane con burro e alici, da gustare comodamente mentre si passeggia per la città.