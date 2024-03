Lo street food è una tipologia di cibo che racchiude in sè tradizioni del popolo, fatte di sapori gustosi, porzioni sostanziose e prodotti semplici ma resi unici in qualche modo.

In Veneto lo street food è variegato e gustosissimo, tra i cicchetti accompagnati allo spritz, lo “scartosso de pesse” ovvero pesce fritto servito in un cono di carta per mantenerlo comodamente mentre si passeggia e la polenta fritta alla veneziana: insomma, se state passeggiando per Venezia e vi viene un certo languorino avrete ampia scelta!

I migliori street food di Venezia

Se vi trovate a Venezia e volete provare piatti tipici da assaporare comodamente mentre passeggiate e visitate, ma non sapete dove girarvi, allora leggete il nostro articolo per scoprire i migliori posticini che fanno questo tipo di cucina!

Rosticceria Gislon

Il locale si trova proprio nel centro della città, a pochi passi dalle vie principali e si presenta privo di fronzoli, in perfetto stile anni ’90.

Potrete assaporare tutti i piatti tipici della città, ma il pezzo forte è sicuramente la parte delle fritture: baccalà fritto, stick di polenta e polpette vi faranno impazzire, anche se la regina delle specialità è sicuramente la mozzarella in carrozza con l’acciuga.

All’Arco Venezia 436

Si tratta di una garanzia all’orario dell’aperitivo, per via dei suoi cicchetti speciali, fatti con prodotti genuini e accostamenti originali.

L’atmosfera che si respira è allegra e spensierata, fatta da giovani che si incontrano dopo il lavoro o dopo l’università.

Osteria al Squero di San Trovaso

Anche qui il pezzo forte sono i cicchetti, tra i più economici della città: accompagnateli a un ottimo spritz aperol, al select o campari.

La vista è sensazionale, per il fatto che da su un cantiere navale, dove si vedono le gondole in lavorazione.

Frito-Inn

Il fritto è il protagonista indiscusso: mozzarelle in carrozza alla veneziana, baccalà, polenta e molto altro.

Il personale dicono essere gentilissimo, quindi se volete sentirvi a casa questo è il posto giusto per voi!

