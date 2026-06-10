Mille Miglia 2026: date, percorso e modifiche alla viabilità

La Mille Miglia 2026 è partita da Brescia il 9 giugno e si concluderà il 13 giugno. Scopri il percorso, le tappe e le modifiche alla viabilità nelle città coinvolte.

La Mille Miglia 2026 ha preso il via da Brescia il 9 giugno, trasformando le strade italiane in un palcoscenico per le auto d’epoca. Questo evento, noto come la corsa più bella del mondounisce tradizione, passione per i motori e la bellezza dei territori italiani.

Con un percorso di quasi 2000 chilometri, la gara coinvolge equipaggi provenienti da 33 Paesi, che si sfideranno in 144 Prove Cronometrate e 8 Prove di Media. Ma quali sono le città che ospiteranno questa manifestazione e quali saranno le modifiche alla viabilità?

Il percorso e le tappe della Mille Miglia 2026

La gara segue un tracciato a ottoispirato alle prime 12 edizioni della competizione. Le auto partiranno da Brescia il 9 giugno e faranno ritorno il 13 giugno, attraversando alcune delle città più belle d’Italia.

Tra le tappe principali ci sono Romadove le auto d’epoca faranno il loro ingresso il 11 giugno, e Pisache accoglierà i concorrenti nella stessa giornata. A Roma, le vetture passeranno per via Veneto, mentre a Pisa il percorso includerà i lungarni e piazza dei Cavalieri.

Modifiche alla viabilità a Roma

A Roma, il passaggio della Mille Miglia comporterà significative modifiche alla viabilità. Via Veneto sarà chiusa al traffico in diversi tratti e orari, con deviazioni per le linee di autobus dell’Atac.

Dalle ore 7.00 di martedì 9 giugno e fino alle ore 14.00 di giovedì 11, la chiusura riguarderà la sola direzione piazza Barberini. Dalle ore 14.00 di giovedì 11 fino alle ore 00.30 di venerdì 12, la strada sarà interdetta in entrambi i sensi di marcia. Le linee bus coinvolte includono la 2Bus, 52, 53, 61, 100, 160, 590, nMA e n201.

Modifiche alla viabilità a Pisa

A Pisa, il passaggio delle auto d’epoca è previsto tra le ore 8 e le 13.30 del 11 giugno. Le vetture timbreranno al controllo in via Cardinale Maffi e proseguiranno verso piazza dei Cavalieri.

Le modifiche alla viabilità includeranno la chiusura di via Camozzo, via Capponi, via Martiri e piazza dei Cavalieri. Saranno istituiti sensi unici provvisori e divieti di sosta in diverse aree della città.

La Mille Miglia 2026 non è solo una gara, ma un evento che valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico italiano, attirando appassionati da tutto il mondo. Con il suo percorso suggestivo e le auto d’epoca, questa manifestazione continua a essere un simbolo di eleganza e tradizione.