Scopri come preparare un piatto raffinato e gustoso per ogni occasione.

Ingredienti per il millefoglie di zucchine e prosciutto

Per realizzare un millefoglie di zucchine e prosciutto per 4 persone, avrai bisogno di:

3 zucchine medie

200 g di prosciutto crudo

250 g di ricotta

2 peperoni rossi

100 g di fiori di zucca

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Un pizzico di origano secco

Preparazione della salsa di peperoni

Inizia la preparazione del tuo millefoglie cuocendo i peperoni. Tagliali a metà, rimuovi i semi e mettili in una teglia con un filo d’olio, sale e pepe. Cuocili in forno a 200°C per circa 30 minuti, finché non saranno teneri. Una volta cotti, frullali fino a ottenere una salsa vellutata. Puoi aggiungere un po’ di ricotta per rendere la salsa ancora più cremosa e saporita.

Assemblaggio del millefoglie

Per assemblare il millefoglie, affetta le zucchine a fette sottili utilizzando una mandolina. Griglia le fette di zucchine su una piastra calda per pochi minuti, giusto il tempo di farle appassire leggermente. Inizia a creare il tuo millefoglie alternando strati di zucchine, prosciutto crudo e ricotta. Ogni strato può essere insaporito con un pizzico di origano e un filo d’olio.

Finitura e presentazione

Una volta assemblato, lascia riposare il millefoglie in frigorifero per almeno 12 ore. Questo passaggio è fondamentale per permettere ai sapori di amalgamarsi. Prima di servire, impiatta disponendo la salsa di peperoni sul fondo del piatto e posiziona il millefoglie al centro. Completa il piatto con i fiori di zucca croccanti, che daranno una nota di freschezza e croccantezza al tuo antipasto.

Il millefoglie di zucchine e prosciutto è un piatto che non solo è bello da vedere, ma anche ricco di sapori e consistenze, perfetto per ogni occasione speciale. La sua preparazione in anticipo lo rende ideale per pranzi all’aperto o cene eleganti, dove stupire gli ospiti è d’obbligo.