Il Nessun Dorma è un wine bar che si trova a Manarola, uno dei cinque borghi che compongono il famoso parco nazionale patrimonio dell’UNESCO. È il luogo ideale in cui rilassarsi durante un aperitivo al tramonto, grazie alla sua vista mozzafiato sul mare e sulle pittoresche case del borgo. Al Nessun Dorma l’atmosfera è rilassata e conviviale: si possono degustare alcune delle specialità liguri più amate di sempre, abbinate a vini di cantine locali e circondati dal meraviglioso panorama delle Cinque Terre. Ma quanto costa mangiare al Nessun Dorma? Proseguite la lettura di questo articolo per scoprirlo.

La location

Uno dei punti forti del Nessun Dorma è indubbiamente la posizione: il locale è situato nella splendida terrazza naturale di Punta Bonfiglio, che si affaccia sul mare e domina il porticciolo di Manarola. Da qui è possibile ammirare uno dei panorami più belli delle Cinque Terre: il porticciolo, le case colorate del borgo e l’imponente scogliera. Il wine bar è dotato di un piccolo orto in cui si coltivano a km0 le erbe aromatiche come il basilico, ed è arredato con tavoli in legno coperti da ombrelloni bianchi che durante le ore più calde danno riparo dal sole.

Menù e prezzi

Il Nessun Dorma apre tutti i giorni tranne il martedì, esclusivamente la sera dalle 16 alle 20.30. Il menù comprende una vasta selezione di vini e altre bevande, da abbinare alle specialità della casa: bruschette, taglieri di formaggi e salumi, focacce, torte salate e insalate. La cucina è semplice e genuina, basata sui sapori tradizionali delle Cinque Terre e della tradizione ligure, ma non solo. Per la preparazione degli aperitivi vengono utilizzati prodotti freschi come pane casereccio, pomodori dell’orto ed erbe aromatiche coltivate a km0.

Il Nessun Dorma propone diversi menù, dal prezzo che varia in base ai piatti inclusi e al numero di persone. Si parte da 14 € per 6 bruschette e 16 € per un tagliere di salumi e formaggi, fino a 80 € per il menù completo per 4 persone che comprende 6 bruschette e un piatto 1 kg di Mozzarella di Bufala fresca, Prosciutto di Parma 24 mesi, rucola, pomodori a cubetti, melone e focaccia.

Si possono ordinare anche le singole bruschette, in formato da 3 o da 6 pezzi, scegliendo dall’ampio menù che offre 15 combinazioni diverse. La classica bruschetta con pomodoro, olio, origano e basilico costa 10 € per 6 pezzi, così come la Ligure con pesto e basilico fresco. Per la bruschetta con stracchino, pomodoro e basilico si spendono 11 €, mentre per la tricolore che include anche il pesto il prezzo sale a 14 €.

Se si desidera assaggiare qualcosa di più particolare, si può optare per la Contadina con stracchino, zucchine grigliate e prosciutto cotto, o per la Manarola con pomodoro, acciughe sotto sale, origano, olive e basilico, rispettivamente al prezzo di 12 € e 14 €. È presente anche una bruschetta vegana gourmet con rucola, pomodori secchi e zucchine grigliate sott’olio a 12 euro.