Descrizione

Se cercate un modo semplice e goloso per rinfrescarvi in queste giornate calde d’estate, non potete perdervi la ricetta dei ghiaccioli alla Nutella! Si preparano con soli due ingredienti e sono perfetti da gustare a merenda. Con la loro freschezza, cremosità e il loro sapore irresistibile di gianduia vi faranno dimenticare il caldo in un attimo. Leggete le ricetta e scoprirete come realizzare questi ghiaccioli alla Nutella in soli 5 minuti utilizzanto il Bimby. Una volta provati non potrete più farne a meno!