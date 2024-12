Un viaggio gastronomico in Abruzzo

Niko Romito, chef autodidatta e proprietario del ristorante Reale, ha saputo trasformare la cucina italiana in un’esperienza unica, portando la tradizione abruzzese a livelli di eccellenza mondiale. Situato in un ex-monastero a Castel di Sangro, il suo ristorante è un luogo dove la ricerca e l’innovazione si fondono con la semplicità e la purezza degli ingredienti. Per raggiungere il Reale, i visitatori devono affrontare un viaggio che, sebbene lungo, promette un’esperienza culinaria indimenticabile.

La filosofia culinaria di Niko Romito

Romito crede fermamente nell’importanza della materia prima e nella sua valorizzazione. La sua cucina è caratterizzata da piatti che, pur apparendo semplici, nascondono un altissimo coefficiente di complessità. Ogni ricetta è il risultato di un’attenta ricerca e di un lavoro meticoloso, volto a esaltare i sapori autentici degli ingredienti. “La mia è una cucina che distilla il gusto italiano”, afferma Romito, sottolineando il suo approccio etico e culturale alla gastronomia.

Un’esperienza culinaria unica

Ogni visita al Reale è un viaggio sensoriale. Gli ospiti sono accolti in un ambiente che promuove la serenità e la concentrazione, dove ogni dettaglio è curato con attenzione. Il servizio, guidato dalla sorella Cristiana, è impeccabile e contribuisce a creare un’atmosfera di lusso sereno. I commensali si siedono per un’esperienza che dura circa due ore e mezza, durante le quali possono gustare un menù che cambia stagionalmente, ma che mantiene sempre la stessa filosofia di fondo: semplicità e qualità.

Il futuro della cucina italiana

Romito non si limita a gestire il suo ristorante, ma ha anche fondato la Niko Romito Formazione, una scuola di cucina che mira a formare la nuova generazione di chef. La sua visione è quella di un’Italia gastronomica che non solo preserva la tradizione, ma la reinventa in chiave contemporanea. Con ristoranti aperti in tutto il mondo, tra cui Pechino, Dubai e Tokyo, Romito sta portando la cucina italiana a un pubblico globale, mantenendo sempre un legame profondo con le radici culturali del suo Paese.

Un ambasciatore della cucina italiana

Grazie alla sua visibilità internazionale, Niko Romito è diventato un ambasciatore della cucina italiana nel mondo. La sua partecipazione a eventi gastronomici e la sua presenza nei Bulgari Hotels hanno contribuito a diffondere la cultura culinaria italiana, rendendola accessibile a un pubblico sempre più vasto. “Quando un italiano si siede nelle nostre tavole, è fiero di esserlo e riconosce il suo Paese”, afferma Romito, evidenziando l’importanza di mantenere viva l’identità culinaria italiana anche all’estero.