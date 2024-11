Volete fare le olive in salamoia? Scoprite di seguito la ricetta e il procedimento su come si fanno in casa!

Come si fanno e come si preparano le olive in salamoia? Se volete la ricetta scoprite di seguito il metodo di preparazione per un gustoso aperitivo tutto da assaggiare.

Olive in salamoia: come si fanno?

Le olive in salamoia sono tra le conserve più gustose che si possono realizzare in casa seguendo alcuni accorgimenti e conoscendo soprattutto la ricetta. Parliamo di olive che sono state conservate in un liquido a base di acqua, sale e aromi che si gustano generalmente come antipasto oppure da aggiungere ad altre ricette salate. Ma come si fanno in casa?

Selezione

Prima di procedere bisogna, naturalmente, raccogliere le olive. Questa operazione va generalmente fatta intorno al mese di ottobre, anche inizio novembre quindi proprio ora. Le olive ideali sono mature ma dure. Da scartare quelle che presentano ammaccature o imperfezioni, in quanto potrebbero andare a compromettere il risultato finale.

Ammollo

Dopo aver selezionato le olive, si passa alla deamarizzazione. Non appena raccolte, infatti, sono troppo amare da mangiare ed anche conservate in salamoia sarebbero poco piacevoli. Per questo bisogna metterle a bagno nell’acqua o in una soluzione di acqua e soda caustica.

Quando cambiare l’acqua alle olive in salamoia? Tenetele in ammollo per almeno 15-20 giorni, cambiando l’acqua circa una volta al giorno. Potete, man mano, controllare come il gusto delle olive cambi nel tempo, e decidere se diminuire o allungare le tempistiche.

In salamoia

Dopo l’ammollo la fase finale è quella di metterle in salamoia. Versate acqua e sale in una pentola e portate a bollore. Quindi, spegnete la fiamma e fate raffreddare. Scolate le olive dall’acqua, sciacquatele più volte e fatele completamente asciugare. Potete metterle su un canovaccio pulito in un unico strato e tenerle all’aria fino a quando saranno completamente asciutte!

Conservazione delle olive in salamoia

Ma come si conservano le olive in salamoia? Conservate i vasetti in dispensa, o in un luogo fresco ed asciutto, per almeno un mese. Dovranno rimanere il più possibile al buio. Le olive in salamoia così conservate però non sono ancora pronte da mangiare: dovrete aspettare circa 3 mesi prima di consumarle. In questa fase potete anche aromatizzarle.

Prima di chiuderle ermeticamente potete unire nei barattoli spicchi di aglio, finocchietto, alloro ed altre erbe aromatiche di vostro gradimento. Quando ancora chiuse, le olive in salamoia si conservano fino a 6 mesi. Una volta aperte, invece, dovrete mangiarle preferibilmente entro una settimana.