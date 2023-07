Come conservare correttamente le olive in salamoia dopo l'apertura: consigli e accorgimenti per farle durare a lungo ed evitare la formazione di muffe.

Le olive sono un ingrediente presente in moltissime ricette tipiche della cucina mediterranea. Il loro sapore intenso e la loro sapidità consentono di aggiungere quella nota di gusto in più che rende così sfiziosi certi piatti. Pensiamo ai classici piatti di pesce come il merluzzo in padella o il baccalà in umido, alla pasta e alle insalate di riso, ma anche e ai numerosi contorni che grazie alle olive diventano irresistibilmente gustosi e stuzzicanti.

Il modo più semplice per utilizzarle consiste nel scegliere le olive in salamoia: un antico metodo di conservazione che consente di avere a disposizione le olive nere o verdi durante tutto l’anno. Le olive in salamoia si possono preparare semplicemente con acqua e sale, oppure con l’aggiunta di altri aromi come aglio, origano e peperoncino, come prevede la ricetta siciliana.

Prepararle è molto semplice e la conservazione è garantita fino a un anno. Solitamente si deve attendere almeno un mese prima di aprire la confezione, in quanto le olive devono avere il tempo di riposare per non risultare troppo amare. Se si ha la pazienza di lasciar trascorrere anche 3 mesi, meglio ancora.

Ma come si conservano le olive in salamoia dopo l’apertura? Saperlo è fondamentale, specialmente se i vasetti utilizzati sono capienti e avanzano tante olive. Proseguite la lettura per scoprirlo!

Come conservare le olive in salamoia dopo l’apertura

Conservare le olive in salamoia dopo l’apertura è molto semplice, ma occorre tenere presenti alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto, ricordarsi di riporle sempre in frigorifero, dopo aver chiuso accuratamente la confezione con l’apposito coperchio.

Per far sì che durino a lungo è importante assicurarsi che tutte le olive siano completamente sommerse dalla salamoia, dunque assicuratevi di non sottrarre troppa acqua quando pescate le olive dal vasetto: per facilità potete utilizzare una forchetta, così da lasciarle sgocciolare.

Rispettando questi semplici accorgimenti, le olive in salamoia dopo l’apertura dureranno in frigorifero fino a 3-4 settimane.