Un talento culinario in esilio, la cui vita è stata segnata dalla lotta contro la guerra in Ucraina.

Chi era Aleksei Zimin

Aleksei Zimin, un noto chef russo, aveva trovato rifugio a Londra dopo aver espresso il suo dissenso contro la guerra in Ucraina. Con una carriera brillante, Zimin era conosciuto per il suo ristorante nel cuore della capitale britannica e per il suo programma televisivo di cucina in Russia. La sua passione per la gastronomia era accompagnata da un forte impegno sociale, che lo portò a sostenere i rifugiati ucraini e a diventare un punto di riferimento per la comunità russa in esilio.

Le circostanze della morte

Recentemente, Zimin è stato trovato morto in un appartamento a Belgrado, dove si trovava per promuovere il suo ultimo libro. La scoperta del corpo è avvenuta dopo che il proprietario dell’appartamento, preoccupato per la mancanza di comunicazione, ha deciso di controllare. Le prime indagini non hanno rivelato segni di violenza, ma le autorità hanno ordinato un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Questo evento ha scosso la comunità culinaria e i suoi amici, che lo ricordano come una persona gentile e generosa.

Un attivista contro la guerra

La vita di Aleksei Zimin è stata segnata dalla sua opposizione alle politiche del Cremlino. Già nel 2014, aveva criticato l’annessione della Crimea e, negli anni successivi, le sue posizioni contro la guerra in Ucraina si erano fatte sempre più forti. I suoi messaggi sui social media riflettevano un desiderio di libertà per la Russia e un profondo rifiuto della violenza. La sua attività culinaria a Londra non era solo un modo per guadagnarsi da vivere, ma anche un mezzo per esprimere il suo dissenso e sostenere i valori in cui credeva.

Il ricordo di un amico

Il team del ristorante Zima, dove Zimin lavorava, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio toccante sui social media. Hanno descritto Zimin non solo come un collega, ma come un amico e un compagno di vita. La sua perdita è stata avvertita profondamente, e molti si sono uniti nel ricordare le sue qualità umane e professionali. La comunità culinaria si è mobilitata per onorare la sua memoria, sottolineando l’importanza del suo contributo alla gastronomia e alla lotta per la giustizia sociale.