Ingredienti freschi per un piatto sano

L’ombrina al forno con verdure è un secondo piatto ideale per chi cerca un pasto leggero ma ricco di sapore. Per prepararlo, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di qualità. Le verdure possono variare a seconda della stagione e dei gusti personali. Tra le opzioni più comuni ci sono carote, peperoni, cipolle e patate, ma non esitate a sperimentare con altre verdure come zucchine o melanzane.

La scelta dell’ombrina

Quando si tratta di scegliere il pesce, è consigliabile optare per un’ombrina pescata, poiché le sue carni sono più saporite e ricche di nutrienti. Questo pesce d’acqua salata è tipico del Mar Mediterraneo e può pesare tra i 600 g e i 10 kg. La sua carne è pregiata e si distingue per la presenza di una linea orizzontale grigia lungo il dorso, con striature che variano dal giallo all’azzurro.

Preparazione semplice e veloce

La preparazione dell’ombrina al forno è estremamente semplice. Dopo aver pulito il pesce, potete disporlo in una teglia con le verdure tagliate a pezzi. Aggiungete un filo d’olio extravergine d’oliva, sale, pepe e, se gradite, due spicchi d’aglio per un sapore più deciso. Cuocete in forno a 180°C per circa 30-40 minuti, fino a quando il pesce risulterà cotto e le verdure saranno tenere. Se preferite, potete anche optare per la cottura al cartoccio, che manterrà intatti i sapori e l’umidità del pesce.

Varianti e consigli di servizio

Per un tocco autunnale, provate ad aggiungere zucca e funghi alla ricetta. L’ombrina è versatile e può essere servita anche in umido o come condimento per la pasta. Se vi avanza del pesce, conservatelo in frigorifero in un contenitore chiuso per un massimo di tre giorni. Un’altra opzione interessante è la tartare di ombrina, perfetta per chi ama i sapori freschi e crudi.

Conclusione

Servite l’ombrina al forno con le verdure rosolate e godetevi un piatto sano e gustoso, perfetto per ogni occasione. Che si tratti di una cena in famiglia o di un pranzo con amici, questo piatto saprà conquistare tutti con la sua semplicità e bontà.