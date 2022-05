Descrizione

Conosciamo tutti il tradizionale pain au chocolat: una delizia tipica della cucina francese, diffusa e amata in tutto il mondo. I classici panini al cioccolato parigini richiedono una lunga lievitazione, ma se non avete tempo e volete ugualmente prepararli in casa, potete provare i pain au chocolat di pasta sfoglia: una ricetta veloce adatta a tutti, perfetta per la colazione o un goloso spuntino di metà pomeriggio.