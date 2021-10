Descrizione

Il pan brioche con marmellata è un soffice e delizioso dolce lievitato, ottimo da gustare con un caffellatte o un tè caldo. Semplice da preparare, profumato e invitante: potete sfornarlo al mattino per la colazione o proporlo anche ai bambini come sano spuntino pomeridiano, in alternativa alle merendine confezionate.