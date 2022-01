Descrizione

Il pan tramvai è una specialità tipica della cucina brianzola: un soffice pane dolce arricchito con uva sultanina e burro, ottimo da gustare a colazione o a merenda. La ricetta prende il nome dall’usanza dei pendolari che quotidinamente percorrevano la tratta Monza-Milano in tram, di portare con se una di queste gustose pagnotte dolci da consumare come spuntino durante il viaggio. Scoprite come prepararlo seguendo le nostre indicazioni.