Descrizione

Il pandolce genovese è un tradizionale dolce ligure arricchito con uvetta, canditi e pinoli, che viene servito prevalentemente durante le festività natalizie. Esistono due principali varianti del pandolce: quello alto, preparato con un impasto a lunga lievitazione, e quello basso, per il quale si utilizza il lievito istantaneo. In questa ricetta vi spieghiamo come preparare in pochi minuti il delizioso pandolce genovese basso, un dolce classico dal profumo inebriante, perfetto da servire in ogni occasione speciale.