Scopri come Pasqua Vini celebra il suo centenario attraverso arte e innovazione.

Un secolo di tradizione e innovazione

Pasqua Vini, storica azienda vinicola veronese, celebra un importante traguardo: il centenario della sua fondazione. Fondata nel 1925, l’azienda ha saputo affermarsi a livello internazionale grazie alla qualità dei suoi vini e alla capacità di adattarsi alle sfide del mercato. In questo anniversario, Pasqua Vini non si limita a guardare indietro, ma si proietta verso il futuro, immaginando nuove possibilità e opportunità.

Ode al futuro: un progetto artistico unico

Per festeggiare questo centenario, Pasqua Vini ha lanciato un progetto innovativo intitolato “Ode al futuro”. Questo libro, curato dallo scrittore e regista Filippo Bologna, raccoglie le visioni di cinque artisti contemporanei che hanno reinterpretato i vini iconici dell’azienda. Ogni artista ha creato opere ispirate a un vino specifico, utilizzando tecniche diverse e innovative. Tra gli artisti coinvolti ci sono nomi noti come Gaia Alari e Sofia Crespo, che hanno saputo unire arte e tecnologia in modi sorprendenti.

Un legame profondo tra vino e arte

La famiglia Pasqua ha sempre creduto nel legame tra il mondo del vino e quello dell’arte. Questo progetto non è solo una celebrazione del passato, ma anche un’opportunità per esplorare il futuro. “Quando Pasqua chiama, è un racconto di visioni”, ha dichiarato Giuseppe Ragazzini, uno degli artisti coinvolti. La collaborazione con artisti di fama internazionale ha permesso all’azienda di esprimere la propria creatività e di affrontare le sfide del futuro con una nuova prospettiva.

Un’installazione immersiva al Vinitaly

In occasione del Vinitaly, che si terrà a inizio aprile, Pasqua Vini presenterà un’installazione artistica che rappresenta una trasposizione immersiva del libro “Ode al futuro”. Questo percorso museale, realizzato dal collettivo Foll.ia, esplorerà il processo creativo dietro i vini simbolo dell’azienda. L’installazione offrirà ai visitatori un’esperienza unica, permettendo loro di immergersi nel mondo del vino e dell’arte contemporanea.

Guardare avanti con responsabilità

Umberto e Riccardo Pasqua, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato dell’azienda, hanno sottolineato l’importanza di guardare al futuro con responsabilità. “Sentiamo la responsabilità della custodia del nostro passato e l’urgenza di entrare con forza e da protagonisti nel futuro”, hanno dichiarato. Pasqua Vini si impegna a continuare a innovare, mantenendo vive le tradizioni e le radici che hanno reso l’azienda un punto di riferimento nel settore vinicolo.