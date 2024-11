Ingredienti per la pasta con castagne

Per preparare una deliziosa pasta autunnale con castagne, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di reginelle (o altra pasta a piacere)

320 g di castagne lessate

200 ml di latte

180 g di grana grattugiato

40 g di burro

40 g di amido di mais

Rosmarino fresco

Sale e pepe q.b.

Preparazione della crema di grana

Inizia la preparazione della crema di grana, che sarà il condimento principale della tua pasta. Scalda il latte in un pentolino fino a portarlo quasi a ebollizione. Aggiungi 20 g di burro e regola di sale e pepe. Una volta che il burro si è sciolto, unisci l’amido di mais e mescola energicamente con una frusta per circa due minuti. Togli dal fuoco e aggiungi il grana grattugiato, continuando a mescolare fino a ottenere una crema liscia e fluida.

Rosolatura delle castagne

In una padella, sciogli altri 20 g di burro e aggiungi le castagne lessate. Rosolale per circa tre minuti, insaporendole con un rametto di rosmarino fresco. Una volta che le castagne sono dorate, rimuovi il rosmarino e condisci con sale e pepe a piacere.

Cottura della pasta e assemblaggio del piatto

Cuoci le reginelle in abbondante acqua bollente salata fino a quando non sono al dente. Scolale e trasferiscile nella padella con la crema di grana, aggiungendo un po’ di acqua di cottura per amalgamare il tutto. Mescola bene per far sì che la pasta si insaporisca con la crema. Infine, distribuisci la pasta nei piatti e completa con le castagne rosolate. Puoi decorare con un rametto di rosmarino per un tocco finale.

Varianti e suggerimenti

Questa ricetta è estremamente versatile. Puoi provare a sostituire le reginelle con altri formati di pasta, come spaghetti o tagliatelle. Inoltre, per un sapore ancora più ricco, puoi aggiungere ingredienti come pancetta croccante o funghi porcini. Non dimenticare di esplorare altre ricette autunnali con le castagne, come ravioli o tortellini, per variare il tuo menù stagionale.