Descrizione

La crostata salata vegana è una gustosa torta di pasta brisée all’olio extravergine d’oliva, farcita con un cremoso ripieno di spinaci stufati in padella, panna vegetale e tofu. Una ricetta semplicissima da preparare in casa, ideale da proporre come piatto unico a pranzo, a cena o durante una gita al mare o in montagna.