Descrizione

La pasta al burro e tartufo nero è un primo piatto semplicissimo da preparare, ma così cremoso e aromatico, che è impossibile non rimanerne conquistati. Se volete deliziare il palato dei vostri ospiti con il minimo sforzo, questa è la ricetta che fa per voi. Impiegherete soli 10 minuti a prepararla, ma il successo è garantito. Per ottenere il massimo da questo piatto, vi consigliamo di utilizzare della pasta all’uovo, come tagliatelle, tagliolini o pappardelle, che grazie alla loro grana ruvida catturano al meglio il condimento e ne esaltano la bontà.