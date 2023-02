Come conservare correttamente le cipolle per non farle germogliare: i metodi più efficaci per mantenerle fresche e aromatiche il più a lungo possibile.

La cipolla un ingrediente tra i più utilizzati in cucina e di cui difficilmente si può fare a meno. Fa parte della famiglia delle Amaryllidaceae, di cui fanno parte anche lo scalogno, il porro e l’aglio, che si accomunano per il loro sapore e profumo intenso e aromatico, sebbene ognuno di essi abbia le proprie peculiarità.

Anche tra le diverse varietà di cipolla è possibile notare alcune differenze: la cipolla bianca ha un gusto notoriamente più pungente, che persiste anche dopo la cottura, mentre la cipolla gialla, e sopratutto quella rossa, si contraddistinguono per il loro aroma più dolce e delicato (non a caso, la famosa cipolla di Tropea viene spesso consumata cruda in aggiunta alle insalate).

Così come l’aglio e lo scalogno, anche la cipolla può essere conservata a temperatura ambiente senza particolari difficoltà, tuttavia occorre prestare attenzione all’ambiente in cui la si conserva (specialmente se per lungo tempo) in quanto se le condizioni non sono ottimali può germogliare e mutare di sapore.

Ecco alcuni metodi per conservare le cipolle per non farle germogliare.

Come conservare le cipolle per non farle germogliare

Fondamentalmente, le cipolle tendono a sviluppare i germogli quando vengono esposte alla luce del sole e conservate per lungo tempo in un ambiente umido. Per far sì che durino a lungo senza germogliare, potete riporle all’interno di un sacchetto in carta o di una scatola aperta, per poi conservarle in dispensa, lontano da fonti di calore.

In ogni caso, sappiate che le cipolle germogliate non sono assolutamente tossiche e si possono mangiare in tutta tranquillità. Potete utilizzare le cipolle dopo aver rimosso il germoglio, oppure consumare anche il germoglio, il quale ha un sapore particolarmente intenso e aromatico, perfetto per dare un tocco di sapore in più al soffritto.