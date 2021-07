Descrizione

La pasta con broccoli è un classico primo piatto ideale da portare in tavola durante l’inverno, ma anche può essere cucinato anche in estate utilizzando i broccoli surgelati. Oggi vi proponiamo la ricetta base, semplicissima, leggera ma decisamente saporita: del resto è sufficiente il gusto intenso dei broccoli e l’aroma dell’aglio, per rendere questo piatto un autentico capolavoro.