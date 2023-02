Descrizione

Della pasta e fagioli esistono tante varianti diverse: la pasta e fagioli in brodo è una tra queste. Questa versione cremosa, molto simile a una zuppa di legumi, è perfetta da servire durante l’inverno come piatto unico, mentre durante la bella stagione si può optare per una pasta, fagioli e porri, più fresca e asciutta. Si può scegliere di preparare questo tradizionale primo piatto con i fagioli secchi, oppure accorciare i tempi di preparazione utilizzando i pratici legumi in scatola. Pronti per cucinare un’ottima pasta e fagioli in brodo in soli 30 minuti? Seguite passo dopo passo la nostra ricetta!