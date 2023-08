Pasta fredda con broccoli e tonno: ricetta semplice e veloce

Descrizione

Cercate una pasta fredda veloce da preparare, gustosa e nutriente, da poter eventualmente portare in tavola come piatto unico? Provate la pasta fredda con broccoli e tonno: una ricetta bilanciata e saporita, da preparare anche quando si ha poco tempo a disposizione. Per conferirle una nota di gusto in più abbiamo scelto di aggiungere delle olive nere e condirla con olio aromatizzato all’aglio, ma è buonissima anche nella sua versione base con soli broccoli e tonno.