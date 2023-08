Se siete alla ricerca di un locale nel Nord Sardegna cui poter degustare della birra artigianale e godervi una cena informale in compagnia dei vostri amici, Doppio Malto potrebbe essere la scelta giusta per voi. Si tratta di una catena di ristoranti che oggi conta 41 locali in tutta Italia, inaugurata nel 2004 a Erba con il birrificio artigianale in cui ancora oggi si sperimentano nuove ricette e formule, mentre la produzione è stata spostata nel Sud Sardegna, a Iglesias.

Il principale ristorante Doppio Malto in Sardegna di trova ad Alghero, a pochi passi da mare e dal centro storico della città. Se siete curiosi di scoprire quali specialità sono presenti in menù e quanto si spende in media per una cena, proseguite la lettura.

Doppio Malto: dove si trova?

Il ristorante birrificio Doppio Malto di Alghero si trova in via Vittorio Emanuele 215 e apre tutti i giorni sia a pranzo che a cena. L’atmosfera è informale, vivace e conviviale, complice l’arredo moderno e la presenza di un’area ricreativa con biliardo e tiro al barsaglio con freccette, in cui è possibile intrattenersi dopo cena, fino a tarda notte. È indubbiamente un locale ideale per ritrovarsi con gli amici, festeggiare un’occasione speciale o semplicemente chiacchierare davanti a una birra.

Menù e prezzi

Il ristorante Doppio Malto ad Alghero offre un menù vario e appetitoso, che soddisfa i gusti e le esigenze di tutti. Il punto forte sono le carni alla brace, gli hamburger e le pizze con impasto a lunga lievitazione, cotte nel forno a legna.

A pranzo è possibile ordinare il menù completo a € 9,80, che include un piatto di fusilli al pesto, un burger e un’insalata del contadino, oppure scegliere tra i vari piatti presenti alla carta, tra pasta, pizze, secondi e insalate, al prezzo compreso tra € 6,80 e € 7,80.

A cena la scelta è più ampia e inizia dagli antipasti e stuzzichini. Si può ordinare un classico tagliere da condividere, oppure optare per un fritto misto, al prezzo di € 14,80. Nel menù sono presenti anche i grandi classici della tradizione italiana, come gli arrosticini abruzzesi, lo gnocco fritto con prosciutto crudo e la mozzarella in carrozza, nonché alcune specialità gourmet come le tartare. Per un antipasto si spendono in media € 7,80.

Il menù prosegue con le pizze e con le insalate furbe (da € 8,80 a € 13,80), per poi arrivare alle specialità della casa: la carne alla brace e gli hamburger. Si spendono € 15,80 per una semplice tagliata di manzo, € 19,80 per un mix di carne alla brace per 2 persone, € 16,80 per delle costine di maiale e € 21,60 per il polpo alla brace.

Tra gli hamber sono presenti anche due opzioni plant-based, adatte a chi è vegetariano: il panino con burger di mais e verdure (€ 9,80) e il panino con burger No Meat e maionese (€10,80).