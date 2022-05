Descrizione

La pasta fredda con tonno e zucchine è un primo piatto estivo, fantasioso e ricco di gusto, che noi abbiamo arricchito con l’aggiunta di pomodorini e basilico. Se in estate amate portare in tavola dei piatti freschi e leggeri, questa gustosa proposta non potrà che conquistarvi, grazie alla vivacità dei suoi colori, al suo profumo aromatico e al suo sapore stuzzicante. Provatela anche con l’aggiunta di olive o parmigiano in scaglie!