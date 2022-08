Descrizione

La pasta al pesto di piselli e mandorle è un primo piatto irresistibilmente cremoso e aromatico, semplicissimo da preparare e pronto da portare in tavola in soli 30 minuti. Potete realizzare questa invitante ricetta vegetariana sia utilizzando i pisellini freschi appena sgranati, sia i piselli surgelati. L’aggiunta del parmigiano è opzionale: regala al piatto una nota di gusto e sapidità in più, ma potete ometterlo o sostituirlo con due cucchiai di lievito alimentare in scaglie, così da ottenere una sfiziosa variante vegana.