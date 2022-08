Cheesecake senza base: ricetta alternativa semplice e gustosa

Descrizione

Amate la cheesecake classica ma cercate una ricetta alternativa da preparare in meno tempo? Provate la deliziosa cheesecake senza base, irresistibilmente golosa e ottima da gustare a merenda o come dessert di fine pasto. Per realizzarla occorrono pochissimi ingredienti, tra cui il formaggio fresco spalmabile, che regala al dolce una cremosità unica.