Descrizione

Il tiramisù si riconferma di anno in anno il dolce preferito dagli italiani: merito della sua cremosità e dell’irresistibile aroma di caffè che si fonde con la dolcezza della crema al mascarpone. Pare che il tiramisù sia stato inventato a Treviso intorno al 1870, anche se alcune fonti parrebbero attribuirgli origini venete. Una cosa è certa: oggi il tiramisù è diffuso in tutta Italia e le varianti che sono state ideate a partire dalla ricetta originale sono innumerevoli. Una di questa è il Piccolo Tiramisù del noto pasticcere Luca Montersino: una versione gourmet monoporzione, che non contiene al suo interno savoiardi e vanta un aspetto decisamente originale. Scopriamo insieme come prepararlo!