Descrizione

La pasta al pomodoro e basilico è un piatto tipico della cucina italiana che può essere proposto anche ai bimbi più piccoli, seguendo alcuni accorgimenti. In questo articolo vi spieghiamo come preparare delle pennette condite con un sugo di pomodoro fresco, insaporito con l’aggiunta di carota, cipolla e sedano non soffritti. La ricetta è leggera e senza sale aggiunto e senza olio in cottura, adatta ai bambini di 1 anno.