Quanto costa mangiare a Malta? Scoprite quali sono i piatti tipici da assaggiare, i prezzi e la spesa media a persona per un pranzo o una cena.

Malta è una piccolo arcipelago di isole situato tra il Sud della Sicilia e la Libia. La sua posizione centrale nel Mar Mediterraneo l’ha resa nel corso dei secoli un importante crocevia di popoli e culture, un punto di approdo e di ripartenza per navigatori e mercanti provenienti dalle coste vicine.

Grazie a suo fascino storico, il suo immenso patrimonio culturale e le sue splendide spiagge (tra cui la famosissima Ghadira Bay), Malta è diventata negli ultimi anni una meta turistica sempre più popolare, tant’è che si stima venga visitata da quasi 1 milione di turisti ogni anno. Oltre alle bellezze naturali e alle attrazioni architettoniche, come i Templi di Ggantija a Gozo, risalenti al 3600 a.C., Malta offre anche un’esperienza culinaria unica, con piatti tipici locali che sono il frutto dell’influenza di più culture diverse.

Se vi piacerebbe visitare Malta e volete farvi un’idea di quali siano i prezzi del cibo, proseguite la lettura. Vi sveliamo quali sono le specialità tradizionali da assaggiare assolutamente e quanto costa mangiare nei vari locali, dai piccoli chioschetti ai ristoranti di fascia media.

Cosa mangiare a Malta?

Il piatto tipico più apprezzato della cucina maltese è il fenkata: un gustoso stufato di coniglio arricchito con piselli, patate, carote e pomodoro. Altrettanto nota famosa è la Lampuki Pie, una torta salata di pasta sfoglia che viene farcita con gli omonimi pesci azzurri.

Una delle specialità più amate è il pastizz, un classico dello street food maltese che viene servito un po’ ovunque, sia nelle apposite pastizzerije, sia nelle panetterie e nei chioschi. I pastizzi sono dei friabili pasticcini salati di pasta fillo o pasta sfoglia, che racchiudono al centro un ripieno morbido a base di ricotta salata, crema di piselli o carne.

La cucina italiana ha fortemente influenzato la tradizione gastronomica maltese, e questo lo si può evincere da alcuni piatti tipici come il timpana: un delizioso timballo di pasta al forno (solitamente vengono utilizzati i maccheroni) condito con un gustoso ragù di carne di manzo. Al pari delle nostre lasagne, anche il timpana è classico piatto festivo, che viene portato in tavola nelle grandi occasioni.

Quanto costa mangiare a Malta?

Veniamo al dunque: quanto costa mangiare a Malta? Dare una risposa univoca è impossibile, in quanto i prezzi variano notevolmente in base alla tipologia di locale in cui si sceglie di pranzare o cenare.

Di base, il costo della vita a Malta è inferiore rispetto all’Italia, tuttavia nelle località turistiche i prezzi potrebbero risultare parecchio elevati. Se volete rispermiare, il nostro consiglio è quello di scegliere ristoranti locali, come le trattorie, in cui spendendo 10-20 euro a persona è possibile gustare degli ottimi piatti tradizionali dal sapore autentico.

Se si desidera cenare in un ristorante che offre una cucina internazionale, di fascia medio alta, naturalmente il prezzo sale a 30-40 euro a persona, specialmente se il locale scelto si trova in una zona particolarmente turistica.

Il locali in cui si risparmia di più sono indubbiamente i chioschetti e i vari street food disseminati un po’ ovunque nelle città come La Valletta. Per fare un esempio, un pastizz ha un costo che raramente supera 1-2 euro, mentre con 5-6 euro si può acquistare il ftira: un panino tipico della cucina maltese farcito con una ricca varietà di ingredienti diversi, tra cui sardine, tonno, patate, pomodoro, cipolla e olive.