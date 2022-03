Descrizione

La pasta al sugo bianco di noci è un invitante e rustico primo piatto vegetariano, preparato con panna fresca, parmigiano e un pizzico di noce moscata. Si cucina in pochi minuti, è irresistibilmente cremosa e ricca di gusto: ottima da portare in tavola sia durante un pranzo in famiglia, sia nelle grandi occasioni per deliziare i propri ospiti.