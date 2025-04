Un primo piatto ricco di sapore, ideale per le festività e i pranzi in famiglia.

Ingredienti per il pasticcio di asparagi e zucchine

Per preparare questo delizioso pasticcio, avrai bisogno di:

400 g di pasta all’uovo

350 g di zucchine

350 g di asparagi

100 g di panna

250 g di ricotta

Parmigiano grattugiato q.b.

1 scalogno

Burro q.b.

Brodo vegetale q.b.

Sale e pepe q.b.

Foglie di basilico fresco q.b.

Preparazione del pasticcio

Iniziate la preparazione del pasticcio di asparagi e zucchine staccando le punte degli asparagi e mettendole da parte. Riducete i gambi a rondelle e stufateli lentamente in una padella con uno scalogno tritato, una noce di burro, un mestolo di brodo vegetale, sale e pepe. Dopo circa 20 minuti, unite 100 g di panna e frullate il tutto fino a ottenere una salsa cremosa. Mescolate questa salsa con la ricotta, aggiustando di sale e pepe e aggiungendo un cucchiaio di parmigiano.

Assemblaggio del pasticcio

Utilizzando una mandolina, riducete le zucchine in nastri sottili. Se preferite, potete scottarli a vapore per renderli più morbidi. Prendete una pirofila ben imburrata e rivestitela con alcuni rettangoli di pasta fresca, facendo debordare i bordi. Versate sul fondo un mestolino di salsa alla ricotta, quindi coprite con uno strato di nastri di zucchine. Continuate a stratificare gli ingredienti: pasta, salsa di ricotta, zucchine e così via, fino a esaurire gli ingredienti. Ricordate di condire ogni strato con sale, pepe, foglioline di basilico e formaggio grattugiato.

Cottura e presentazione

Una volta assemblato, ripiegate all’interno la pasta eccedente e completate il pasticcio con abbondante parmigiano e fiocchetti di burro. Aggiungete le punte di asparago scottate a vapore e infornate a 180° per circa 40 minuti. Una volta cotto, lasciate riposare il pasticcio per qualche minuto prima di servirlo. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori primaverili, ma è anche perfetto per le occasioni speciali come i pranzi di Pasqua o le cene in famiglia.